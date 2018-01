Tevez volta; Mascherano é esperado Depois de disputar a Copa das Confederações com a seleção argentina, o atacante Carlitos Tevez se apresentou nesta terça-feira no Corinthians. O jogador passou a manhã em uma clínica onde foi submetido a uma série de exames de reavaliação. Ele deverá treinar somente no período da tarde com o restante da equipe. Carlitos, no entanto, deverá encontrar um ambiente complicado pela frente. Pela primeira vez ele vai se encontrar com os colegas brasileiros depois do episódio da água batizada oferecida ao técnico Carlos Alberto Parreira durante a Copa das Confederações. A pedido de repórteres de uma emissora de tevê argentina, Tevez cuspiu num garrafão de plástico em que supostamente estava a água oferecida posteriormente a Parreira. Na verdade, a água não foi a mesma, mas ficou a imagem do argentino ficou bastante comprometida entre os torcedores brasileiros. É possível que hoje à tarde ele fale sobre o assunto. Tevez já está confirmado pelo técnico Marcio Bittencourt para o clássico de domingo contra o Palmeiras, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe do Corinthians segue amanhã para um curto período de treinamentos em Atibaia, no interior do Estado. MASCHERANO - Enquanto o time treina, a diretoria corre para regularizar a documentação do volante argentino Mascherano, contratado junto ao River Plate. Ainda não está confirmado, mas o jogador poderá ser apresentado no clube já nesta quarta-feira. As chances de ele atuar no clássico de domingo, no entanto, são muito pequenas.