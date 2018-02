Tevez volta na quinta em Belém Carlitos Tevez será a grande novidade do Corinthians na partida de quinta-feira à noite, contra o Paysandu, em Belém. O atacante argentino foi um dos atletas vetados pela comissão técnica e ficou de fora no clássico contra o São Paulo. Além dele, Eduardo Ratinho e Rosinei também não foram relacionados. Outros dois titulares, o zagueiro Marinho e o volante Marcelo Mattos, ficaram no banco de reservas ? Marcelo jogou apenas o segundo tempo. ?Ele (Tevez) não pediu para ser poupado. Foi uma decisão da comissão técnica, já que ele havia participado de cinco jogos em 11 dias. Não tem como... Ele precisava parar?, justificou o preparador físico, Fábio Mahseredjian. O ponto crítico da maratona enfrentada por Tevez aconteceu havia duas semanas. Dia 12, jogou os 90 minutos da partida em que a Argentina perdeu (1 a 0) para o Uruguai, na última rodada das Eliminatórias. Logo em seguida, retornou ao Brasil e seguiu direto para a Vila, para encarar o clássico contra o Santos. ?Pelo Carlitos ele jogaria todas? - Depois disso, ainda enfrentou o Palmeiras, foi poupado um tempo contra o Pumas (na Copa Sul-Americana) e atuou mais 90 minutos diante do Paraná Clube. ?Ele está sempre entrando com meio tanque, pois o tempo mínimo de recuperação é de 48 horas. Pelo Carlitos, ele jogaria todas, mas não podemos deixar, pois uma hora ele não agüenta mais?, complementou Mahseredjian. O cansaço está cada vez mais estampado na fisionomia dos jogadores. Hoje cedo, menos de 12 horas depois do fim da partida contra o São Paulo, no Morumbi, todos já estavam no aeroporto de Congonhas rumo a Belém. ?Fui dormir por volta das 4h30 e acordei às 5h40. Chegando em Belém a gente recupera o sono perdido. Em horas como essas, precisamos fazer alguns sacrifícios?, resmungou o zagueiro Betão. O preparador físico explicou o motivo de a viagem ter sido marcada logo pela manhã. ?Os horários dos outros vôos eram ruins. Além disso, quando marcamos a viagem, o jogo contra o São Paulo ainda não tinha data definida.?