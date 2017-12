"Tevezmania" invade São Paulo Quem apostava no fracasso de Carlitos Tevez no Corinthians, tem sido obrigado a dar o braço a torcer. Mais do que xodó da torcida, o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro, com 19 gols, agora é moda. Isso fica claro a cada corintiano que resolve tosar as madeixas e deixá-las listradas, tal qual o uniforme número 2 do time. A idolatria ao argentino é tão grande que os torcedores não se importam de andar por aí com os ?caminhos de ratos?, aquela expressão que as avós costumavam usar. Paulo Pinto/AEGabriel Nery: novo corte de cabelo. O que quase ninguém sabe é que o responsável pela nova onda capilar corintiana atende em um pequeno salão de cabeleireiros no Jardim Elizabeth, bairro da região do Campo Limpo, zona sul de São Paulo. Milton Pedro, de 40 anos, é quem executa o listrado no argentino. Milton, mineiro da pequena Capinópolis (perto de Uberlândia), fez o curso de cabeleireiro há 14 anos. Antes, trabalhava como eletricista. Sua entrada no mundo do futebol deu-se por meio do meia Renato, hoje no Flamengo. ?Ele é aqui da região e eu sempre cuidei do cabelo dele. Quando saiu do Corinthians, deixou meu telefone com o Betão?, revelou. Ele também corta os cabelos de Fabinho e Carlos Alberto. Daí para Carlitos, foi um pulo. ?O Betão é parceiro de quarto do Tevez. Um dia, pediu para cortar o cabelo dele também?, lembra Milton. Acostumado a ir às concentrações do Corinthians, sempre no hotel Crowne Plaza, na região da Paulista, nesse dia o cabeleireiro ficou com o pé atrás. ?Eu não entendia o que ele falava?, recorda. ?O Betão foi me explicando o que ele queria e eu fui fazendo, com medo de não agradar.? Sebastião Moreira/AEO professor Antonio Toledo Posso: corte de Tevez Agradou tanto que voltou outras três vezes. Como o número de jogadores atendidos por Milton é grande, ele fechou um pacote. ?Cobro R$ 20,00 de cada um?, conta. Tevez, entretanto, já mostrou que tem mesmo um salário milionário: tanto que chegou a pagar R$ 150,00 pelo mesmo atendimento. ?Mas o Carlitos, porque ele não gosta de Tevez, é um cara legal mesmo. Tudo bem que eu não entendo direito o que ele fala, mas é alegre e sempre está sorrindo.? Fazer o corte das listras demora cerca de uma hora. O último foi no dia 12. Dono de um cabelo ?normal, nem liso, nem crespo?, conforme explica Milton, as madeixas de Carlitos crescem rápido e já precisam de reparos. ?Acho que vou na concentração no sábado para retocar o corte. Tem que estar bonito para o jogo de domingo, não é??, avalia. Feliz da vida como cabeleireiro oficial de Tevez, a parte triste da história do ídolo e seu hair stylist fica mesmo no futebol. ?Tenho que ser realista: torço para o Santos?, revela Milton. E, o pior, estava no Estádio do Pacaembu quando o argentino fez três gols no seu time de coração, na história goleada de 7 a 1, dia 6 de novembro. A parte boa é que, nas ruas de São Paulo, comemora a popularização do seu trabalho. Nos treinos do Corinthians, os Carlitos se multiplicam ? dezenas de meninos com camisas número 10 e cabelos listrados homenageiam o argentino. Paulo Pinto/AECrianças no Corinthians: camisas de Tevez. Gabriel Nery Ramalho de Abreu, de 7 anos, é um dos que passeia pelas ruas como um pequeno Tevez. Aluno de uma das escolinhas de futebol do Corinthians, Gabriel esteve na tarde desta quinta-feira, pela primeira vez, em um treino do time de coração. Há três dias, estreou o novo corte. ?A mãe dele ficou um pouco brava?, conta o pai do menino, Emílio Hugo Ramalho de Abreu, de 31 anos. ?Ela disse que ia virar são-paulina?, entrega o garoto. A mãe, Débora, mesmo corintiana, não aprovou a extravagância. O pai, agora, também se prepara para entrar na navalha. ?Estou esperando entrar em férias, porque não posso ir ao trabalho com esse cabelo?, diz Emílio, estudante de medicina. Deixando o amor pelo Corinthians de lado, ele revela sua verdadeira opinião sobre o corte. ?É feio, mas bonitinho.?