Teymourian, representante cristão da seleção do Irã A seleção do Irã, de maioria muçulmana, terá um representante cristão na Copa. Trata-se do zagueiro Andranik Teymourian, de 23 anos. Apelidado por seus companheiros como ?Ando?, ele jogou como titular nos amistosos contra Croácia e Bósnia e está confiante em uma surpresa de sua seleção. ?Temos 80% de possibilidade de chegar nas oitavas de final?, acredita. O zagueiro integra a Igreja ortodoxa Armênia, que tem 300 mil fiéis no Irã, onde a maioria de seus 70 milhões de habitantes é muçulmana, e joga pelo Abu Moslem, time da cidade santa xiita de Mashhad.