Thaís liberada para jogar entre garotos Thaís Helena faltou à escola na segunda-feira. Passou a tarde no quarto olhando para suas bonecas, medalhas e fotos de Kaká espalhadas pelas paredes da casa, em Itapetininga. A menina de 12 anos de idade estava envergonhada porque todos na cidade viram na tevê que ela só conseguiu na Justiça o direito de fazer o que mais gosta: jogar futebol em um time de meninos ? o São Paulo. Foi graças a uma liminar que Thaís pôde disputar no domingo a semifinal sub-regional (Sorocaba) do Campeonato de Futebol da Secretaria Estadual da Juventude, Esportes e Lazer. Leia mais no Jornal da Tarde