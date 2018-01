The Strongest aposta na força da torcida A presença do São Paulo na Bolívia, para enfrentar o The Strongest, nesta quarta-feira, no estádio Hernando Siles, em La Paz, pela Copa Sul-Americana, entusiasmou os dirigentes locais, que além da altitude de 3.600 metros, esperam contar com o apoio de sua torcida. Por isso, colocaram 40 mil ingressos à venda para o jogo - a lotação máxima do estádio. O confronto, válido pelas quartas-de-final, também gera expectativa pela campanha do time boliviano, que eliminou o San Lorenzo, da Argentina (atual campeão do torneio), nas oitavas-de-final. Vivendo seu melhor momento nos últimos dez anos, o The Strongest, líder do grupo B do Torneio Clausura boliviano (tem 25 pontos, cinco a mais que o segundo colocad, o Oriente Petrolero), espera um rival cauteloso. O técnico argentino Néstor Clausen entende que o time brasileiro atuará apenas nos contra-ataques. "Não será o São Paulo que normalmente joga no Brasil. Enfrentaremos um time mais cauteloso, estudando nossas ações", afirmou o treinador, que não terá o meia Rubén Gigena, que está suspenso. Clausen definiu o esquema tático do The Strongest com apenas um atacante fixo, Limbert Mendez, mas escalou três meias de chegada - Alex Da Rosa, Luis Cristaldo e Sandro Coelho - com o objetivo de tomar a iniciativa da partida. O meia Cristaldo, um dos mais experientes e entusiasmados do elenco, acredita num bom resultado em casa, para decidir com tranqüilidade a classificação para as semifinais, no Brasil. "Não podemos nos deixar influenciar pela história. Antes se dizia que nunca poderíamos ganhar do futebol brasileiro, e já provamos o contrário. Quando atuamos com personalidade, rendemos muito mais", disse Cristaldo.