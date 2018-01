The Strongest classificado às oitavas O The Strongest, da Bolívia, garantiu nesta quinta-feira à noite sua classificação para as oitavas-de-final da Copa Sul-Americana ao vencer a LDU (EQU) por 3 a 0. Agora, o Strongest enfrenta o Pumas/Unam, do México. O primeiro gol dos bolivianos foi do brasileiro Sandro Coelho, aos 22 minutos do primeiro tempo. Pablo Escobar, aos sete, e Luis Héctor Cristaldo 23 minutos do segundo tempo, completaram o placar.