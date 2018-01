The Strongest derrota Cruz Azul: 2 a 1 O The Strongest derrotou o Cruz Azul por 2 a 1, nesta quinta-feira, e manteve acesas as chances de classificação às oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. Com o resultado, a equipe embolou o grupo 8, com seis pontos. Agora, o Corinthians com 12, já classificado, lidera folgado enquanto todos os demais brigam por uma vaga. Os gols do time boliviano foram marcados pelo argentino Rubén Darío e pelo brasileiro Sandro Coelho. Miguel Zepeda marcou para o time mexicano.