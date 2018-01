The Strongest e Universidad empatam The Strongest (BOL) e Universidad de Chile empataram por 0 a 0 na noite desta quarta-feira, pelo Grupo 3 da segunda fase da Copa Libertadores deste ano (o mesmo do São Paulo). Agora, a Universidad lidera com sete pontos, sendo que os bolivianos são os últimos colocados do grupo, com apenas dois. Confira a classificação, os resultados e as próximas rodadas da Copa Libertadores 2005.