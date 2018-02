The Strongest ganha e larga na frente no grupo do Goiás O The Strongest, da Bolívia, é mais um time que estréia na Copa Libertadores 2006 com vitória. Venceu o Newell?s Old Boys, da Argentina, por 3 a 2 nesta quinta-feira à noite e assim larga na frente, com três pontos, na classificação do Grupo 3, o mesmo do Goiás e também do Unión Española, do Chile. A vitória do time boliviano foi razoavelmente tranqüila. Chegou a fazer 3 a 1, com Britos (Colace empatou), Baldivieso e Suárez. Steinert marcou o segundo dos argentinos, que tentou pressionar nos últimos minutos, mas não conseguiu marcar. Na segunda rodada, o The Strongest pegará o Goiás, no dia 22 de fevereiro. Um dia antes, o Newell?s tentará se reabilitar enfrentando o Unión Española, em casa (na cidade de Rosário).