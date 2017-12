The Strongest pega América na Libertadores Campeão boliviano, o The Strongest tem uma missão difícil nesta quinta-feira à noite, em La Paz. Terá pela frente o América, do México, que vem de boa vitória por 3 a 1 sobre o Peñarol, pelo grupo 1 da Copa Libertadores da América. Como perdeu a primeira partida, para o São Caetano (4 a 2), a equipe boliviana precisa alcançar os três pontos para se manter viva na competição. O técnico argentino Néstor Clausen já adiantou que seu time será extremamente ofensivo. "O empate não nos serve. Vamos impor muita dinâmica desde o início da partida", prometeu o treinador do The Strongest. "Vamos tomar a iniciativa para poder surpreender uma equipe que seguramente vai jogar de igual para igual." Diferentemente de outras equipes que visitam La Paz, o América parece não temer a altitude de 3.200 metros, o que deixa os bolivianos sem uma de suas principais armas. O time asteca, dirigido pelo holandês Leo Beenhakker, não conhece derrota há doze jogos e manteve em total sigilo sua estratégia para a partida contra o The Strongest. No outro confronto desta quinta-feira pela Libertadores, o colombiano Once Caldas recebe o Fenix, do Uruguai. Na única partida disputada até agora no grupo 2, o argentino Vélez Sarsfield recebeu o venezuelano Maracaibo e apenas empatou por 1 a 1.