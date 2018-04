The Strongest perde e ajuda o São Paulo na Libertadores

O São Paulo faz um jogo decisivo pela Copa Libertadores contra o River Plate, nesta quarta-feira, no estádio do Morumbi, mas teve um ajuda e tanto nesta terça. Rival na luta por uma vaga nas oitavas de final, o The Strongest, da Bolívia, foi derrotado pelo já eliminado Trujillanos por 2 a 1, na Venezuela, pela abertura da quinta rodada do Grupo 1.

Com sete pontos, o The Strongest segue na vice-liderança. O River Plate é o primeiro, com oito, e o São Paulo está com cinco. Assim, o time brasileiro precisa derrotar os argentinos nesta quarta-feira para poder jogar pelo empate contra os bolivianos, na altitude de La Paz, na última rodada, marcada para o próximo dia 21. Se o The Strongest vencesse nesta terça, o São Paulo já seria eliminado com uma derrota no Morumbi.

Mesmo sem chances de classificação - tem quatro pontos -, o Trujillanos mostrou força ofensiva em casa. No primeiro tempo, aos 32 minutos, abriu o placar com um gol de falta de Carlos Sosa. Sofreu uma enorme pressão do The Strongest na sequência, mas contou com a sorte e a má pontaria dos atacantes bolivianos.

Na segunda etapa, o ímpeto ofensivo do The Strongest continuou e o empate veio aos 23 minutos no gol contra do goleiro Hector Perez, que pulou para defender uma cobrança de falta, mas a bola bateu no travessão e em suas costas antes de entrar.

Até o final, o time boliviano seguiu no ataque para buscar a vitória, mas foi castigado com um pênalti aos 45 minutos. Maurice Jesus Cova cobrou com perfeição no canto direito baixo e garantiu a primeira vitória do Trujillanos nesta Libertadores.