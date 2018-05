The Strongest provoca São Paulo em vídeo: 'Adeus, Bambi'

Os jogadores do The Strongest provocaram o São Paulo nesta quinta-feira, um dia após a vitória por 1 a 0 sobre o time paulista no Pacaembu, pela Copa Libertadores. Em vídeo, os atletas da equipe boliviana gravaram recados com "Adeus, Bambi" durante almoço no hotel em que estão hospedados na capital paulista. A mensagem contém a citação ao personagem de um desenho animado utilizado jocosamente pelas torcidas rivais para se referir ao clube do Morumbi.

Em um dos vídeos, gravados por celular, o autor do gol da vitória, o atacante uruguaio Matías Alonso, é quem manda o recado, acompanhado pelo meia boliviano Rodrigo Ramallo, que no primeiro tempo chutou uma bola na trave. Em outro trecho o argentino Mariano Torres também aparece e manda a mensagem provocativa.

O resultado desta quarta-feira foi a primeira vitória do The Strongest como visitante pela Libertadores desde 1982. Os jogadores demonstraram bastante emoção com o efeito e após o apito final, se ajoelharam no campo para rezar e ainda foram até a bandeira de escanteio para posar para uma foto. Ao fundo, estava a pequena torcida boliviana, que festejou muito a estreia com vitória pelo grupo 1 a da Libertadores.

O elenco demorou para deixar o Pacaembu na noite de quarta-feira e festejou bastante no vestiário o resultado. Já o São Paulo, admitiu ter sido surpreendido pela eficiência boliviana e terá de reagir na próxima rodada fora de casa, contra o atual campeão do torneio, o River Plate. O jogo em Buenos Aires será no dia 10 de março.