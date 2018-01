The Strongest tira invencibilidade do Goiás na Libertadores O Goiás não foi páreo diante do The Strongest nos 3.600 metros de altitude de La Paz. O time boliviano venceu por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, e quebrou a invencibilidade dos goianos, que já estão classificados e jogaram com um time misto, na Copa Libertadores. O gol de Gutierrez, aos 28 minutos do segundo tempo, foi o primeiro sofrido na competição pelo time do técnico Geninho, que jogou os último sete minutos com um homem a menos devido à expulsão do zagueiro Leonardo. Mesmo com a derrota, o classificado Goiás continua na liderança do grupo 3 com 10 pontos. Em segundo lugar vem o Unión Española, do Chile, com 6 pontos, mesmo número que o The Strongest. O lanterna é o Newell´s Old Boys, da Argentina, com quatro. O próximo adversário do Goiás é o Unión Española, no dia 19 de abril, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. A partida pode decidir o primeiro colocado do grupo, desde que os chilenos vençam o Newell´s no próximo dia 11.