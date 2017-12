The Strongest vence duelo boliviano No primeiro duelo entre os times bolivianos pela Copa Sul-Americana, o The Strongest venceu por 2 a 1 o Bolívar nesta quinta-feira à noite, no Estádio Hernando Siles, em La Paz. Os gols foram de Juan Matías Fisher e Pablo Escobar para o The Strongest, com Ronald Gutiérrez. O vencedor deste confronto (o jogo de volta é no dia 25/8) enfrenta quem passar de LDU x El Nacional, ambos do Equador.