The Strongest vence Fênix por 1 a 0 O The Strongest, da Bolívia, obteve a sua primeira vitória na Copa Libertadores da América, nesta quinta-feira, ao derrotar o uruguaio Fênix, por 1 a 0, em La Paz. O gol foi marcado pelo atacante Froilán Ledezma, aos 16 minutos do segundo tempo. Com este resultado, o The Strongest passa a ocupar a segunda colocação no Grupo 8, com três pontos, ao lado do Cruz Azul, do México. O Corinthians, com seis, é o líder, enquanto o Fênix não soma ponto.