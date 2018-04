Theo Walcott renova contrato com o Arsenal até 2017 O impasse envolvendo a renovação de contrato do atacante Theo Walcott no Arsenal chegou oficialmente ao fim nesta sexta-feira. O clube anunciou que o jogador assinou um novo compromisso de longo prazo com o time, que assegurou a permanência do atleta cujo contrato anterior se encerraria em junho, no final desta temporada do futebol europeu.