Theo Walcott sente lesão e desfalca o Arsenal

"Theo Walcott está fora da partida com um problema na virilha. Como os demais jogadores que estão lesionados, o combinado é que não devo falar sobre o problema", afirmou o treinador. A boa notícia é o provável retorno do lateral francês Sagna. "Perdemos Sagna com uma contusão, mas ele deve retornar (no sábado)", explicou Wenger.

Clichy, Diaby e Bendtner, lesionados, além de Alex Song, suspenso, também desfalcam o Arsenal. Um problema no tornozelo deixará o atacante holandês Robin van Persie afastado por cerca de cinco meses.