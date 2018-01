Thiago deseja melhoras ao irmão Rafinha: 'Queria que fosse meu joelho'

Nos últimos anos, Thiago Alcantara se viu envolto em uma série de graves lesões. Desta vez, no entanto, é seu irmão quem passará meses afastado dos gramados por um problema físico. E o jogador do Bayern de Munique se solidarizou com a dor de Rafinha, em uma emocionada carta publicada nas redes sociais.

"Agora entendi quando a mamãe disse: 'Queria que fosse o meu joelho e não o seu'. Pois é o que sinto agora pelo seu, e com certeza ela também estará sentindo a mesma coisa. Sempre nos disseram que a vida seria difícil, que deveríamos lutar pelos nossos sonhos, esforçar-nos e perseverar. Mas jamais nos disseram que os muros no caminho seriam tão altos e tão escorregadios", escreveu Thiago.

Na última terça-feira, na estreia do Barcelona na Liga dos Campeões diante da Roma, Rafinha ficou somente três minutos em campo antes de levar uma dura entrada de Nainggolan. O resultado foi um rompimento de ligamento cruzado em seu joelho direito. O jogador foi operado e ficará até seis meses afastado dos gramados.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A longa recuperação já se tornou costumeira para Thiago Alcantara. O jogador do Bayern passou boa parte das últimas duas temporadas afastado por conta de um problema no joelho direito, que inclusive o tirou da Copa do Mundo no Brasil. E com a experiência de quem já vivenciou esta situação, o jogador tratou de acalmar o irmão.

"Quero pular um muro mais contigo, ver o quão alto ele é, e saber quantas vezes escorregaremos juntos até passar por ele. Esse sonho que estavas vivendo era só uma miragem, pois o que te espera será muito maior do que você nunca imaginou. Te amo Rafinha Alcantara", escreveu.