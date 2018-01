Thiago, do São Caetano, pode ir para o futebol europeu O zagueiro Thiago, destaque do São Caetano nesse Paulistão e cobiçado pelo São Paulo, foi sondado por clubes da França e Espanha, segundo seu procurador, o ex-goleiro Gilmar Rinaldi. "Há o interesse, fui procurado, mas posso garantir que não há nada de concreto ainda", disse, sem dizer quais são os times europeus envolvidos. O que está espantando os interessados em Thiago é o valor da multa rescisória de seu contrato com o São Caetano: R$ 18 milhões. Ele está há quatro anos no clube e seu compromisso só vence em dezembro de 2008. Ele tem 27 anos e o time do ABC é apenas a segunda equipe que defende - natural de Jundiaí, Thiago começou no Paulista em 2000 e em 2003 transferiu-se para o São Caetano. "A multa é realmente alta para os padrões brasileiros, mas ela pode ser reavaliada. Havendo um acordo entre o São Caetano, dono dos direitos sobre o atleta, e eu, que o represento, esse valor pode diminuir", diz. O ex-goleiro defende os interesses de Thiago desde sua chegada ao ABC e diz que já foi procurado por outros clubes paulistas nesse período. "O técnico Tite gosta muito do futebol do Thiago, tanto que quando trabalhou no Corinthians (2004) e no Palmeiras (2006) ele tentou contratá-lo, mas não conseguiu convencer os dirigentes". Gilmar diz que Levir Culpi, técnico do Atlético-MG, também já se mostrou interessado no jogador. Enquanto nos bastidores existe a movimentação e o interesse por Thiago, o zagueiro prefere focar na final do Paulista e resgatar o São Caetano no cenário nacional. "Minha intenção é continuar aqui, ajudando o time na final do Paulista e também porque estava no grupo que caiu e quero ajudar a recolocar o São Caetano na primeira divisão", disse o jogador.