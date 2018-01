Thiago e Muñoz pedem nova chance a Picerni Depois do magro empate por 1 a 1 contra o CRB no Parque Antártica, o Palmeiras iniciou a preparação para o jogo contra o Santa Cruz, sábado, no Recife. Preocupação pelo jogo na casa do adversário? Para alguns jogadores, ao contrário. ?Está sendo melhor jogar fora?, diz o lateral Alessandro, que deve voltar ao time após cumprir suspensão. Segundo o jogador, quando o Palmeiras é visitante, a tendência é de que os jogadores atuem mais calmos. ?Contra o Caxias jogamos com inteligência e calma, diferente do que está acontecendo no Parque Antártica?, disse Alessandro. Segundo ele, outro fator que ajuda o grupo é o fato de, nessas situações, o adversário estar obrigado a mostrar uma postura mais agressiva no ataque, ao invés da tradicional defensiva fora de casa. Outro que espera voltar ao time é o atacante Thiago Gentil, recuperado de contusão. ?Assisti ao jogo contra o CRB nas arquibancadas e sofri muito. É ruim ficar duas partidas fora?, disse o jogador. A briga no ataque deve ser acirrada. Outro que quer uma oportunidade é o atacante Muñoz. ?Só queria ter a mesma chance que os outros tiveram.? Mas Jair Picerni deverá resolver estas pendências a partir desta terça-feira. Nesta segunda, o técnico não orientou o time, alegando estar com uma forte gripe. O atacante Anselmo, que fez o gol palmeirense contra o CRB, acredita que o grupo realmente se deixou levar pela ?supervalorização por parte da torcida e da imprensa?, que esperava por mais uma goleada. ?Também faltou um pouco na finalização e vamos ter a semana para melhorar.?