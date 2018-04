Thiago Feltri reclama de dores e preocupa Atlético-MG O Atlético Mineiro pode ter ganho um problema de última hora para o jogo contra o Santos, domingo, no Mineirão, pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Thiago Feltri, reclamando de dores na coxa direita, não participou do treinamento desta sexta-feira na Cidade do Galo.