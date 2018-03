Thiago Galhardo elogia 'excelente' trabalho de Abel no Flu e alerta o Vasco

O Vasco encara na quinta-feira o Fluminense, no Maracanã, em jogo único pela semifinal do Campeonato Carioca. Os bons resultados recentes do time tricolor preocupam o lado alvinegro, assim como o trabalho de Abel Braga à frente da equipe, classificado como "excelente" pelo cruzmaltino Thiago Galhardo.

"Acredito que o Fluminense seja o único time da Série A que joga no 3-5-2. O Abel conseguiu armar um esquema muito forte e acertou o time, que estava sendo muito criticado no começo da temporada. Eles estão fazendo ótimos jogos e não foram campeões invictos da Taça Rio à toa", exaltou o vascaíno.

No último confronto entre as equipes, um 0 a 0 equilibrado, no qual o Vasco adotou o mesmo esquema do adversário para tentar neutralizá-lo. Desta vez, porém, o time alvinegro precisa da vitória, já que o Fluminense tem a vantagem do empate. Por isso, a tendência é que o sistema utilizado seja outro.

"Espelhamos a formação deles no último jogo, mas ainda não foi definido se iremos repetir essa estratégia. Precisamos do resultado, então precisamos atacar, mas sempre com cuidado, até para não sofrermos gols", despistou Galhardo.

Para acabar com a sequência positiva do rival, então, o Vasco conta com um maior tempo de descanso. O time alvinegro não atuou no fim de semana e aproveitou o tempo livre para repor as energias, enquanto o adversário teve a decisão da Taça Rio no domingo, na qual atropelou o Botafogo.

"Tivemos um tempo maior para trabalhar por conta da eliminação. Era uma coisa que nós não queríamos, mas buscamos aproveitar o lado positivo dela. Foi mais uma semana para treinar como foco nessa partida. O Zé está preparando a melhor estratégia para a equipe entrar em campo e conseguir o resultado necessário. Só a vitória nos interessa, mas precisamos ter atenção, até porque eles amam jogar no contra-ataque", comentou Galhardo.