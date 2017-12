Thiago Gentil deixa o Palmeiras Pouco aproveitado no Palmeiras nesta temporada, o atacante Thiago Gentil acertou hoje sua transferência para o Náutico. O jogador, que teve boa passagem pelo clube pernambucano em 2001, teve o passe emprestado até o fim deste semestre. O jogador já deverá atuar no fim-de-semana, contra o CRB, pela Copa do Nordeste. Após a folga de hoje, o Palmeiras começa amanhã a preparação para a partida contra o Americano, sábado, pelo Torneio Rio-São Paulo. O técnico Vanderlei Luxemburgo ficou satisfeito com o desempenho do time na vitória contra o Fluminense, domingo, mas acredita que o time ainda pode evoluir. Um dos exemplos, segundo o treinador, é o meia Juliano. Segundo Luxemburgo, o jogador atualmente tem muito receio de não errar. "Ele está jogando muito simplesinho, sei que ele sabe driblar", observou o treinador, que acredita que o meia deverá "se soltar" com o tempo.