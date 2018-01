Thiago Gentil deve reforçar o Palmeiras Depois do empate por 1 a 1 contra o CRB no Palestra Itália no sábado à tarde, o Palmeiras começa amanhã a preparação para o jogo contra o Santa Cruz. Thiago Gentil deve ser o reforço da equipe na sétima rodada da Série B. O atacante se contundiu antes da partida com o Caxias e havia voltado aos treinos na quinta-feira. Por isso, o técnico Jair Picerni resolveu poupá-lo, mas garantiu sua presença em campo no próximo fim de semana. Muñoz também tem chance de reaparecer no time. O colombiano passou uma semana em seu país e teve descartada transferência para o Santos.