Thiago Gentil ganha vaga no Palmeiras O atacante Thiago Gentil recebeu uma boa notícia nesta quarta-feira. Ele ganhou a disputa com Osmar e será titular do ataque do Palmeiras, ao lado de Ricardinho, contra o Figueirense, domingo, em Florianópolis. "Fico feliz por ter mais uma chance", disse Thiago Gentil, que ficou 43 dias parado por conta de uma lesão muscular. "Mas agora já me sinto 100%." Além das lesões musculares, ele convive com dores nas costas. "Tenho problemas no nervo ciático", admitiu Thiago Gentil. Com o ataque definido, o técnico Estevam Soares tenta agora montar seu meio-de-campo. Marcinho, Corrêa, Elson e Diego Souza lutam por duas vagas. Os dois primeiros estão em vantagem. Já o último ainda pode ser aproveitado na ala esquerda, já que Lúcio está suspenso e Xavier, o reserva imediato, ainda é uma incógnita. "Ele é um garoto muito humilde e sentiu o baque de chegar ao Palmeiras. Aos poucos, ele está se desinibindo mais. Mas isso leva tempo", disse Estevam, ao falar de Xavier. O zagueiro Nen, que torceu o tornozelo esquerdo no treino de terça, deve jogar domingo. Boa notícia - A convocação para a seleção brasileira pegou Pedrinho de surpresa. Ele treinava no CT do Palmeiras, nesta quarta-feira, quando os jornalistas tomaram conhecimento de que o meia havia sido chamado por Carlos Alberto Parreira. Em seguida, Pedrinho passou pelos repórteres e um deles o avisou: "Você foi convocado". Pedrinho não acreditou. "Achei que estavam de brincadeira, de sacanagem!", disse o meia, bem-humorado, após receber de um funcionário do Palmeiras a confirmação da convocação. Pedrinho disse também que só não ficou mais surpreso agora do que na convocação anterior, em agosto, para um amistoso com o Haiti. "Naquela época, eu não estava bem. Por isso me surpreendi bastante. Agora, eu até vinha bem. Mas não esperava que isso pudesse acontecer. Estou muito feliz", admitiu.