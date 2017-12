Thiago Gentil nega desentendimento Com o retorno de Vágner da seleção brasileira Sub-20, que disputou os Jogos Pan-Americanos, Thiago Gentil ficará ainda mais distante da posição de titular. O atacante, que viveu uma semana conturbada após a imprensa ter noticiado que membros da Mancha Alviverde pediram ao técnico Jair Picerni a sua ida para o banco de reservas, desabafou antes do embarque da delegação para Fortaleza, na sexta-feira. E no treino que definiu o time para a partida contra o Ceará, sábado passado, perdeu a posição para Muñoz. O próprio técnico reconheceu que Thiago poderia estar rendendo mais. "Não notei nada de diferente no comportamento pessoal dele, mas vem alternando muito sua dinâmica dentro de campo. No entanto, creio que seja apenas uma fase passageira. Por isso, não coloco em questão sua qualidade. Ele faz parte do grupo. Só não vou comentar as críticas que os torcedores fizeram porque eles têm o direito de cobrar." Thiago se esforçou para negar que tenha problemas de relacionamento com alguns jogadores do elenco. "Falaram que eu teria me desentendido com alguns jogadores, mas essa é uma grande mentira. Sou um cara brincalhão e tenho ótimo ambiente com os líderes do time, como Magrão e Marcos. Claro que fiquei chateado com as notícias negativas, principalmente porque nunca traí ninguém."