Thiago Heleno é absolvido, mas desfalca Cruzeiro

Thiago Heleno foi denunciado no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê suspensão de um a três jogos como punição a um ato desleal ou inconveniente. O jogador foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo na partida contra o Vitória, no dia 30 de agosto.

Apesar da absolvição, Thiago Heleno desfalcará o time no domingo por apresentar dores nas costas. Para o jogo de domingo, Adílson Batista terá o retorno do zagueiro titular Leonardo Silva. Ele poderá jogar ao lado de Cláudio Caçapa, Gil e Luizão, que são as opções do técnico para a partida.