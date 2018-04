Thiago Heleno, Gerley e João Vitor voltam a treinar no Palmeiras SÃO PAULO - Após serem poupados das atividades de sexta-feira, o zagueiro Thiago Heleno, o lateral Gerley e o volante João Vitor voltaram a treinar normalmente no Palmeiras, neste sábado. Relacionados para a partida de domingo, contra o Bahia, eles devem ficar no banco de reservas como opção para o técnico Luiz Felipe Scolari.