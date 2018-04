Thiago Heleno treina e reforça Palmeiras em clássico Sem ter conseguido realizar um treino completo na terça-feira por causa das fortes chuvas que caíram sobre a Barra Funda, o Palmeiras voltou a treinar nesta quarta-feira na Academia de Futebol e teve como principal novidade o retorno de Thiago Heleno. O zagueiro, que desfalcou a equipe diante do São Paulo, domingo passado, deverá reforçar o time em mais um clássico, o diante do Corinthians, na partida que fecha o Brasileirão, domingo, novamente no Pacaembu.