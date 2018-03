Thiago Larghi elogia atuação e diz que Atlético-MG merecia o empate no clássico

Embora tenha lamentado o resultado ruim, o técnico interino Thiago Larghi aprovou a atuação do Atlético Mineiro na derrota para o Cruzeiro, neste domingo, por 1 a 0, no Independência, pelo Campeonato Mineiro. Sua equipe, segundo ele, fez por merecer o empate.

+ TEMPO REAL: Atlético-MG 0 x 1 Cruzeiro

+ Confira a tabela do Campeonato Mineiro

"Acho que o resultado justo seria o empate. O Cruzeiro foi melhor no primeiro tempo e a gente foi melhor no segundo tempo", avaliou o interino, ressaltando que o Atlético-MG teve 18 finalizações, dez a mais do que o rival.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Tivemos um número maior de finalizações, mas aparenta essa dificuldade porque o Cruzeiro estava todo fechado, com oito, nove jogadores defendendo na frente da área. Cria uma dificuldade, uma apreensão ali", acrescentou.

O interino, contudo, apesar de aprovar o desempenho, lamentou a falta de tempo para treinar a equipe. "O time chegou, conseguiu, mas é claro que o desenvolvimento de jogadas mais combinadas, um entrosamento maior, é só com o tempo, trabalho, sessões de treinamento", pontuou. "Não se faz um time só com palavras. Com esses jogos domingo e quarta, não temos tempo para fazer isso porque precisamos recuperar o jogador. Então, só com a sequência de trabalho, o tempo de trabalho, vamos conseguir maior entrosamento, maior combinação e velocidade nas ações."

Larghi também projetou o próximo duelo do Atlético-MG, contra o Uberlândia, quinta, fora de casa. E cobrou um triunfo para o time reagir na tabela. "Nosso foco agora é todo nesse jogo de quinta-feira e vamos tentar o maior número possível de pontos para classificar na melhor posição que a gente conseguir."