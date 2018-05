Thiago Larghi ironiza erro de árbitro: 'Róger fez dois gols, né? Um valeu'

A vitória por 1 a 0 do Atlético-MG sobre o Corinthians no domingo, em casa, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, fez com que o técnico Thiago Larghi usasse do bom humor para comentar a anulação de um gol a favor de sua equipe.

"O Róger é um flutuador, segundo atacante. Ele fez dois gols, né? Um valeu. Então tá bom", disse. Na sequência, admitiu que ficou chateado com a arbitragem, mas no intervalo tratou de manter os jogadores concentrados na partida.

"Entrando no vestiário já ficamos focados no que deveríamos fazer. Eles tinham que concentrar nos próximos 45 minutos. O importante é que eles focaram nos 45 e saíram com a vitória", afirmou.

No primeiro tempo, Róger Guedes chegou a abrir o marcador da partida, mas o árbitro Dewson Freitas anulou alegando mão de Ricardo Oliveira no início da jogada. Os jogadores do Atlético ficaram indignados porque inicialmente o árbitro validou o gol e depois voltou atrás.

Larghi, no entanto, evitou entrar em detalhes sobre a arbitragem e não comentou sobre um suposto pênalti de Patric em cima de Maycon não dado a favor do Corinthians. Preferiu falar sobre a dedicação de sua equipe.

"A imposição aconteceu devido ao empenho dos jogadores, o comprometimento deles nos trabalhos durante a semana. Os treinamentos fizeram toda a diferença para eles estarem bem preparados e fazer uma grande partida", destacou.

O Atlético-MG volta a campo no Campeonato Brasileiro no próximo sábado, quando enfrentará o São Paulo no Morumbi. Antes, no entanto, receberá a Chapecoense nesta quarta-feira no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.