Thiago Martinelli tenta conquistar espaço no Vasco Um dos reforços do Vasco para 2010, o zagueiro Thiago Martinelli considera que a pré-temporada será fundamental na sua passagem pelo clube carioca. O defensor quer aproveitar o período de treinamentos no Espírito Santo para conquistar a confiança do técnico Vagner Mancini e ser titular do time.