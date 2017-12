Thiago mostra que pode ser útil no Japão A vitória do ?Expressão? do São Paulo sobre o Figueirense, por 4 a 2, neste sábado à tarde, no Morumbi, teve sabor especial para um jogador: o atacante Thiago Ribeiro. Depois de quase um mês parado por causa de uma contusão na coxa, o garoto de 19 anos mostrou que está vivo na briga por uma vaguinha no avião que levará o São Paulo para disputar o Mundial de Clubes em dezembro, no Japão. Com muita movimentação e três gols ? quatro com a camisa do São Paulo ?, deixou bem claro que não se intimida com a concorrência de Amoroso, Christian, Grafite, Aloísio e Roger. Quer sim é beliscar o seu lugarzinho no torneio do Oriente. ?Não tem disputa nenhuma. Dentro de campo, cada um tenta fazer seu melhor e eu tive a felicidade de fazer um grande jogo. O Christian também foi muito bem. Não marcou hoje, mas já deu sua parcela de contribuição em outras partidas?, dizia, dividindo a atuação de gala com o companheiro de ataque. Thiago adotou um discurso cauteloso: ?Eu trabalho para isso (uma vaga no Mundial), mas não cabe a mim dizer se tenho uma brecha. Vai depender do professor.? Mas Thiago pode ter certeza de que Roger já não o incomoda mais.