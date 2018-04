Thiago Motta diz preferir seleção italiana à brasileira

O volante brasileiro Thiago Motta deu uma entrevista polêmica ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport, nesta terça-feira, na qual admite que prefere jogar pela seleção italiana à atuar pela brasileira.

O jogador fez lobby por uma possível convocação do técnico Marcello Lippi e explicou as razões de optar pela Itália. "O Brasil sempre me teve, joguei em várias seleções, desde a Sub-17 à Sub-23, e nunca pensaram que poderia fazer parte da seleção [principal]. Desde criança, sempre quis vestir as cores brasileiras, mas agora as coisas mudaram", afirmou Thiago Motta.

O atleta, que defende a Inter de Milão, ainda lembrou que tem "sangue italiano" e que se sente cidadão do país. Ao ser questionado sobre a possibilidade de ser convocado para a seleção italiana, Thiago Motta foi direto: "É meu sonho, não escondo. Se chegar a convocação, não pensarei nem um segundo".