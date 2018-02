Thiago Motta, do Barça, elogia equipe do Real Madrid O meia Thiago Motta, do Barcelona, elogiou nesta segunda-feira o potencial da equipe do Real Madrid, imersa em uma crise esportiva após duas derrotas consecutivas, e assegurou que a equipe "ainda é poderosa". O brasileiro também ressaltou que, a esta altura da temporada, "não se pode descartar ninguém", e considerou a reunião entre o técnico e os diretores do Real Madrid como algo "normal no mundo do futebol". "Quando se perde, é natural tentar buscar soluções", afirmou. Sobre a situação do Barcelona, Motta assegurou que o empate com o Getafe, em 1 a 1, do qual não pôde participar devido a uma gripe, "não foi tão ruim". "Buscamos sempre a vitória, mas às vezes não se pode conseguir, e não há nenhum problema nisso. Não se pode vencer sempre". Motta elogiou o treinador Frank Rijkaard, que nesta segunda-feira pode ser eleito pela Federação de História e Estatística do Futebol (IFFHS) o melhor treinador de 2006. O próximo compromisso da equipe catalã será na próxima quarta-feira, na Copa do Rei, contra o Alavés. "Eles estarão motivados, concentrados e com vontade de nos eliminar", comentou o brasileiro.