Thiago Motta é expulso, mas Mbappé marca 2 gols e dá vitória ao PSG no Francês

Em jogo adiantado da 31ª rodada do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain chegou a ter o volante brasileiro naturalizado italiano Thiago Motta expulso já aos 16 minutos do primeiro tempo, mas contou com dois gols do atacante Mbappé para vencer o Angers por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Parque dos Príncipes.

Com o triunfo obtido em casa, o PSG chegou aos 80 pontos na liderança disparada da competição nacional em 30 jogos disputados. Ostenta 17 de vantagem sobre o vice-líder Monaco, que jogará contra o Lille, sexta-feira, também como mandante, na abertura da 30ª rodada do torneio. Já o Angers estacionou na 14ª posição da tabela, com 32 pontos, quatro à frente do Troyes, equipe que hoje encabeça a zona de rebaixamento, em 18º.

Este duelo do time parisiense foi antecipado para esta quarta-feira porque no dia 31 de março, data da abertura da 31ª rodada, a equipe comandada por Unai Emery estará enfrentando o Monaco na decisão da Copa da Liga Francesa, em Paris.

No jogo isolado desta quarta, o PSG abriu o placar já aos 12 minutos do primeiro tempo. Após receber no meio-campo, Draxler deu belo lançamento na direita para Mbappé, que invadiu a grande área nas costas da zaga e tocou com tranquilidade no canto baixo do goleiro Ludovic Butelle, que saía no abafa.

Parecia um prenúncio de goleada, mas Thiago Motta começou a complicar a vida dos donos da casa ao ser expulso de forma infantil, aos 16 minutos. O volante deu uma solada no abdome de Thomas, zagueiro do Angers, em uma dividida e acabou recebendo o cartão vermelho. Ciente da bobagem que fez, deixou o campo com um sorriso irônico.

Apesar de estar com um homem a menos e em mais um jogo sem poder contar com Neymar, afastado dos gramados após ter sido submetido a uma cirurgia no pé direito no último dia 3, o PSG ampliou para 2 a 0 aos 25 minutos. O zagueiro brasileiro Thiago Silva deu ótimo lançamento do meio-campo para Kurzawa, que penetrou a grande área pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro para Mbappé finalizar para as redes.

Na etapa final, os anfitriões criaram outras chances para ampliar, mas quem acabou marcando foi o Angers, aos 30 minutos, com Ekambi completando uma assistência de Tait. E o gol animou e deu coragem aos visitantes, que por muito pouco não empataram o duelo na reta derradeira do confronto. Na melhor oportunidade de igualar o placar, aos 45, Kevin Trapp praticou bela defesa com os pés após uma cabeçada de Ekambi cara a cara com o goleiro.

Antes disso, aos 38 minutos, Mbappé poderia ter liquidado de vez a fatura ao receber em ótimas condições pelo lado esquerdo do ataque e finalizar no travessão. Porém, mesmo sofrendo no fim, o PSG garantiu mais três pontos rumo ao título do Campeonato Francês.

No domingo, pela 30ª rodada, o PSG volta a campo para enfrentar o Nice, fora de casa, enquanto o Angers jogará no sábado, em seus domínios, contra o Caen.