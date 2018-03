Thiago Motta é o ?novato? da seleção Camisa polo, calça jeans e tênis. Thiago Motta passou quase despercebido no embarque da Seleção Brasileira Sub-23, nesta segunda-feira, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Era o único entre os jogadores que viajaram para o México que não vestia terno e gravata, tradicionais nessas ocasiões. Um pouco longe da imprensa, que procurava Kaká, Diego e Robinho, Motta aguardava o momento do embarque, ao lado da família. ?Eu acho que não me conhecem, é normal. Mas eu não precisei nem me apresentar, o Éwerthon chegou e foi me apresentando para todo mundo. Só eu mesmo que não cheguei a jogar no profissional aqui, por isso. Com esse tempo que a gente vai ficar junto vou fazer amizade com todos. Mas eu conheço o Éwerthon, o Luisão...Conheço o Kaká também?, disse Thiago Motta, que defende o Barcelona, da Espanha, e não estava preocupado por não estar de terno. ?Eu sempre fico assim, tranqüilo. Eu esqueci meus ternos em Barcelona e não tinha como buscar.? Aos 20 anos, embora não seja tão conhecido como outros jogadores, Thiago Motta não é novato na Seleção. Já havia sido convocado para defender equipes da categoria Sub-17. ?É o resultado do trabalho que a gente realiza há muito tempo. Eu saí daqui bem cedo. Fui convocado para a Seleção Sub-17 e depois disso nunca mais voltei para a Seleção. Agora volto feliz e espero aproveitar a oportunidade?, conta. Thiago Motta, além de atuar como volante, posição original, pode disputar uma vaga na lateral esquerda. ?Eu vou falar uma coisa: até de goleiro. O Ricardo sabe o que eu posso jogar. De ala ou de volante, não importa. O que importa é estar entre os 11 e jogar?, afirma Thiago, que interessa ao Milan. ?Existe interesse, mas agora eu só estou preocupado com a Seleção, sair vitorioso, que será importante para todo mundo. Eu tenho pessoas que estão vendo isso para mim, mas o meu pensamento não é sair do Barcelona.?