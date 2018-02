Thiago Motta está quase recuperado O meia brasileiro Thiago Motta deve voltar em breve aos treinos do Barcelona, depois de seis meses se recuperando de uma cirurgia nos ligamentos lateral interno e cruzado anterior do joelho esquerdo. O jogador deve viajar nos próximos dias aos Estados Unidos para ser avaliado pelo médico que o operou. Dos quatro atletas com lesões graves do Barcelona, é o único que pode reaparecer antes do final do Campeonato Espanhol. Edmílson ainda está fase de readaptação aos exercícios físicos. O atacante sueco Henrik Larsson e o volante Gabri Garcia nem tem previsão de alta.