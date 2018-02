Thiago Motta passa por nova cirurgia no joelho esquerdo

O meia brasileiro Thiago Motta, do Atlético de Madrid, será submetido na próxima quinta-feira à segunda artroscopia em seu joelho esquerdo desde que sofreu uma ruptura do menisco interno, em setembro. O jogador, a princípio, só ficará entre uma semana à dez dias afastado dos campos, e por isso poderá retornar ao time já na volta das competições após o recesso do fim de ano. "Na quinta-feira, farão a artroscopia em Motta. Os médicos acreditam que a lesão não é grava, mas é preciso abrir e ver como está o menisco. Tomara que se confirme o diagnóstico preliminar dos médicos", explicou o técnico do Atlético de Madrid, Javier Aguirre. Segundo o treinador, os problemas de Motta no joelho esquerdo, que lhe obrigarão a passar por uma segunda artroscopia, têm a ver com o próprio desgaste do joelho, o processo de reabilitação e o excesso de jogos. "Não me lembro de nenhuma pancada em especial, algum contratempo ou um evento mais forte, tanto em partidas como em treinamentos", acrescentou.