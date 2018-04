Thiago Neves admite ansiedade por enfrentar o Palmeiras

A partida entre Fluminense e Palmeiras, quarta-feira, no Palestra Itália, será decisiva para a definição dos classificados para a Libertadores de 2008. Apesar de já ter vaga na competição continental, por ter sido campeão da Copa do Brasil, o time carioca promete dedicação total em campo. E para um jogador em especial, o discurso não soa como retórica vazia. Veja também: Palmeiras deposita esperança da Libertadores em Edmundo "Realmente estou um pouco mais ansioso, com mais vontade de jogar contra o Palmeiras", admitiu o meia Thiago Neves, objeto de disputa contratual entre Palmeiras e Fluminense - ele assinou um pré-contrato com o clube paulista e depois, ignorou o compromisso para renovar com os cariocas. "Mas tenho que controlar os ânimos, pois isso pode acabar me prejudicando." O técnico Renato Gaúcho, por sua vez, disse que não espera nervosismo por parte de Thiago Neves. "Nada vai mudar, jogue ele bem ou mal. Continuará sendo jogador do Fluminense", garantiu o treinador. "Essa novela já acabou faz tempo. As diretorias dos clubes estão conversando com discrição e vão chegar a um consenso." Mas Thiago Neves não pensa assim e confessa que vê o confronto com o Palmeiras como fundamental para recuperar a afeição dos torcedores do Fluminense. "Se atuar bem, fizer um gol, quem sabe, tenho certeza que vou recuperar o carinho que tinham por mim antes de toda essa confusão", disse o jogador. Enquanto isso, Renato Gaúcho segue mostrando desconforto sempre que é perguntado se, ao escalar jogadores reservas e recém-promovidos das divisões de base, não estará tendo uma atitude antiética, já que muitos clubes que lutam por vaga na Libertadores têm interesse nas partidas do Fluminense. "É um jogo como qualquer outro. Vale os mesmos três pontos que todos os outros. Nem vou entrar nesse aspecto", comentou o treinador. "Não estou preocupado em ajudar Flamengo, Palmeiras ou quem seja. Vou buscar o que é melhor para o meu time, que é a vitória." Renato Gaúcho não se furtou, porém, de falar sobre a disputa da Libertadores, obsessão absoluta nas Laranjeiras. "Nosso elenco é bom, mas ainda é muito verde. Precisaremos de jogadores experientes, que já venceram a competição", revelou o treinador, sem adiantar nomes. "Sabemos que vários times estão interessados nesse resultado", admitiu o zagueiro Thiago Silva, revelando que o Fluminense ainda tem uma meta no Campeonato Brasileiro. "Mas não podemos entrar no clima do torcedor, que chega a torcer contra o próprio clube para prejudicar o rival. Ainda podemos ser vice-campeões e vamos lutar por isso." Polêmica Renato Gaúcho também comentou nesta segunda-feira sobre uma polêmica com os dirigentes do Vasco, que criticaram o assédio do Fluminense sobre o atacante Leandro Amaral. O presidente vascaíno, Eurico Miranda, disse que em seu clube técnico não contrata jogador. "O Vasco não tem um patrocinador, como o Fluminense. Por isso, não pode contratar quem o técnico pede, tem que trabalhar com o que lhe é dado. Mas aí também não pode fazer cobranças", provocou Renato Gaúcho, que trabalhou em São Januário até o primeiro semestre deste ano. "Como é que eles vão segurar o Leandro se não tiverem o dinheiro para bancar as ofertas pelo atleta?"