Thiago Neves admite que ainda 'deixa a desejar' no Fla

"No último jogo (contra o Boavista) corri bem. Mas estou me preparando para as finais. Tecnicamente ainda deixo a desejar porque estou conhecendo todo mundo agora. Quero me condicionar melhor. Quem decide se jogarei ou não é o Vanderlei (Luxemburgo). É bom pegar entrosamento, mas também tem de pensar nas finais", declarou.

A equipe vive grande fase e é a única com 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca, com seis vitórias em seis jogos. Mesmo com o bom retrospecto, Thiago admitiu que o futebol jogado ainda está oscilando muito.

"Não dá para dizer quando o time vai encaixar porque ainda tem muita gente chegando e o nosso esquema ainda não está definido. Não adianta ter uma atuação nota nove seguida por outra nota quatro. Melhor ficar entre seis e meio, sete. O importante é que o Flamengo está vencendo", afirmou.

Sem rodada da Taça Guanabara neste meio de semana, o Flamengo, líder do Grupo A, volta a campo apenas no próximo domingo. A equipe encara o Resende, segundo colocado da chave, no Estádio Cláudio Moacyr, pela sétima rodada da competição.