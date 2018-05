Thiago Neves, Ariel e Romero não treinam e podem desfalcar o Cruzeiro domingo

Belo Horizonte – O técnico Mano Menezes pode ganhar novos problemas para escalar o Cruzeiro no fim de semana, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, Lucas Romero, Ariel Cabral e Thiago Neves desfalcaram o treino do time celeste e se tornaram dúvidas para o duelo diante do Sport, domingo, às 11 horas, no Mineirão.

Dos três, o caso que mais preocupa é o de Thiago Neves. Não só porque o meia é um dos principais nomes do Cruzeiro, mas também porque ele já havia deixado o treino de quinta-feira mais cedo. Nesta sexta, ele apenas trabalhou na parte interna da Toca da Raposa II, assim como Ariel e Romero.

Se não tiver condições de jogo, Thiago Neves deverá ser substituído por Robinho. Romero deve jogar normalmente, mas caso haja uma surpresa, Ezequiel seria o substituto. Já Ariel, se for vetado, será um desfalque para o banco celeste.

Antes do treino desta sexta, Mano havia manifestado a intenção de repetir a formação que venceu o Botafogo no fim de semana. “Poder repetir a base da equipe é positivo. Vai melhorando o entrosamento ao natural. Os jogadores vão levando de jogo para jogo o acumulado das conversas, de situações que acontecem e geram evoluções que apresentam soluções. Sem dúvida, é algo positivo e vamos tentar tirar algo disso”, disse.

Mano ainda não confirmou, mas a tendência é que leve o Cruzeiro a campo no domingo com: Fábio; Lucas Romero (Ezequiel), Dedé, Léo e Egídio; Henrique, Lucas Silva, Rafinha, Thiago Neves (Robinho) e Arrascaeta; Sassá.