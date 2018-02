Thiago Neves diz que continua no Fluminense

Apesar do interesse do técnico Vanderlei Luxemburgo, o meia Thiago Neves garantiu, nesta sexta-feira, que permanece no Fluminense para a temporada 2008. "O Flu já acertou tudo com o Palmeiras e fico até 2010 nas Laranjeiras", disse o jogador, em entrevista à CBN de Curitiba. Veja também: Fluminense pensa na contratação de Gustavo Nery Ao saber disso, o Palmeiras, através de seu gerente de futebol, Toninho Cecílio, promete ir à Justiça para contar com o jogador. "Brigaremos até o fim para ter o atleta", disse Cecílio. Thiago Neves chegou a assinar um pré-contrato com o Palmeiras no segundo semestre deste ano, quando teria recebido algo em torno de R$ 400 mil, que teria sido utilizado para a compra de um carro importado. Além disso, o jogador ainda está envolvido numa disputa com o Paraná Clube, detentor de seus direitos econômicos. De acordo com o Fluminense, a multa rescisória de R$ 3,9 milhões já foi paga, de acordo com notícia do jornal Gazeta do Povo, mas a diretoria do clube paranista nega a informação. Enquanto isso, o meia é esperado para a pré-temporada do time carioca, que acontece no Espírito Santo. ESPERANDO Enquanto o imbróglio com Thiago Neves não termina , a diretoria do Palmeiras espera fechar a contratação do lateral-direito Elder Granja, que já não possui contrato com o Internacional e está livre para negociar. "É um atleta interessante, que cairia bem na equipe", disse Cecílio.