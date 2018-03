Thiago Neves diz que não vê a hora de entrar em campo pelo Cruzeiro

Mais de seis semanas depois de ser anunciado como reforço do Cruzeiro, o meia Thiago Neves enfim vai poder estrear pelo clube. Após longa demora na sua regularização, o jogador foi registrado na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na segunda-feira e vai ser titular contra o São Francisco-PA, nesta quarta-feira, no Mineirão, pela Copa do Brasil.

"Não vejo a hora de entrar em campo. Acho que chegou o momento, estou treinando há mais de um mês para este jogo. Estou preparado e ansioso. Espero fazer em campo o que sei fazer e mostrar para o torcedor aquilo que estão esperando. Pela recepção quando cheguei, quero mostrar muito em campo", afirmou o jogador, nesta terça-feira, em entrevista coletiva.

Antes de seu primeiro jogo com a camisa do Cruzeiro, Thiago Neves já apresentou um plano ousado: "Tenho minhas metas na cabeça. Não sei se vou alcançá-las. Pretendo fazer 20 gols e dar 15 assistências no Cruzeiro. Pretendo chegar perto deste número. Outros jogadores podem atingir, mas a minha eu vou lutar para fazer", vislumbrou.

Na coletiva, ele ainda minimizou a falta de entrosamento: "Quando o time tem muita qualidade, não é difícil pegar entrosamento. Vai ser difícil na parte física. Mas os jogadores vão me ajudar e vai dar tudo certo amanhã (quarta)."