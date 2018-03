Thiago Neves é regularizado e deve ser titular do Cruzeiro na quarta

Principal reforço do Cruzeiro para a temporada 2017, o meia Thiago Neves enfim está à disposição do técnico Mano Menezes. O nome do jogador foi publicado nesta segunda-feira no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o que finalmente o torna apto a entrar em campo.

A regularização do atleta vem mais de um mês e meio depois de ele ser anunciado como reforço do Cruzeiro. O problema é que o Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, seu antigo clube, não liberou a documentação necessária, já que o meia havia acionado o time árabe por falta de pagamentos.

Aí, o Cruzeiro teve que recorrer à Fifa. Foi a entidade máxima do futebol que emitiu um Certificado Internacional de Transferências (ITC), provisório, na última sexta-feira. Com esse documento em mãos, a diretoria enfim conseguiu fazer o registro dele na CBF.

A tendência é que Thiago Neves seja titular do Cruzeiro contra o São Francisco-PA, na quarta-feira, às 21h45, no Mineirão, pela segunda fase da Copa do Brasil. O duelo é eliminatório e, se terminar empatado, será decidido nos pênaltis.

Nesta segunda-feira, ele treinou como titular no coletivo comandado por Mano Menezes. A equipe foi escalada com: Rafael; Ezequiel, Léo, Caicedo e Diogo Barbosa; Henrique, Ariel Cabral, Robinho e Thiago Neves; Arrascaeta e Rafael Sóbis. Em fase final de recondicionamento físico, Dedé treinou entre os reservas.