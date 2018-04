Thiago Neves esquece Palmeiras e pensa no Fluminense

A derrota para o Palmeiras, na noite de quarta-feira, significou muito pouco para o Fluminense, já classificado para a Taça Libertadores. Com o resultado, o clube permanece em sexto, com 55 pontos, e vê o projeto secundário de terminar o Brasileiro como o melhor time carioca debilitado. O Flamengo, com 58 pontos, precisa apenas de uma vitória na próxima rodada para assegurar o posto. Um jogador, no entanto, precisou falar sobre a partida mais demoradamente. Thiago Neves, que assinou pré-contrato com o Palmeiras para depois voltar atrás e renovar com o clube das Laranjeiras, disse que jogou no sacrifício, com dores no joelho esquerdo, para não levantar suspeitas infundadas. "Queria limpar a c... que eu fiz, que foi ter assinado com o Palmeiras", disse o meia-atacante. "Acho que jogamos bem, mas o campo encharcado atrapalhou", avaliou. O técnico Renato Gaúcho mais uma vez apoiou Thiago. "Conversei muito com ele antes do jogo, para que ficasse tranqüilo, pois não precisava provar nada para ninguém". O Fluminense volta a campo no sábado, dia 24, no Maracanã, para encarar o Juventude, que ainda luta contra o rebaixamento. Renato decidiu, como prêmio pelo empenho dos jogadores na derrota, dar folga geral nesta quinta. O time só volta a treinar na segunda-feira.