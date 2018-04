Thiago Neves exalta peso de Cruzeiro bater Grêmio no Sul antes de decidir em casa

O meia Thiago Neves, do Cruzeiro, frisou a importância de obter um bom resultado na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil diante do Grêmio, nesta quarta-feira, às 21h45, em Porto Alegre, para definir a vaga para a final com vantagem em Belo Horizonte.

O jogador citou o confronto entre cruzeirenses e gremistas na edição de 2016 do torneio, também pelas semifinais, quando a equipe gaúcha conquistou a vitória na primeira partida, em Belo Horizonte, por 2 a 0, levando grande vantagem para o jogo da volta, que terminou empatado em 0 a 0 e resultou na consequente vaga na final para o Grêmio.

"Pode ser como foi para eles no ano passado. Ganharam no Mineirão e tiveram a vantagem aqui, então estamos aqui para isso, para conseguir a vitória ou empatar aqui dentro mesmo para levar o bom resultado para Belo Horizonte e tentar a classificação para a final da Copa do Brasil", destacou o meia, na capital gaúcha, em declarações reproduzidas nesta terça pelo site oficial do Cruzeiro.

Thiago Neves também demonstrou ansiedade para o clássico contra o time gaúcho e ressaltou o desejo de cravar definitivamente o nome na história do clube mineiro com a conquista, feito que tornaria o time celeste - que tem atualmente quatro títulos - o maior vencedor do torneio junto justamente com o Grêmio, maior campeão, com cinco troféus.

"São decisões, são jogos que todo mundo quer jogar, quer estar presente, então nestas horas você faz a mala com carinho, põe todas as coisas que você quer. Feliz da vida por estar juntos com os companheiros nesse momento tão importante para o clube", destacou o experiente jogador, de 32 anos.