Thiago Neves ganha Bola de Ouro; São Paulo é destaque

O São Paulo foi o destaque da 37ª edição da Bola de Prata da revista Placar, com quatro indicações, mas o meia Thiago Neves, do Fluminense, ganhou a Bola de Ouro, como melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Na entrega dos prêmios, nesta segunda-feira, na sede da ESPN Brasil, em São Paulo, o time pentacampeão nacional teve o goleiro Rogério Ceni, o zagueiro Breno e os volantes Hernanes e Richarlyson como escolhidos entre os 11 melhores da competição. E Thiago Neves saiu da festa com duas taças, pois também ganhou a Bola de Prata. Envolvido em polêmica com o Palmeiras, Thiago Neves surpreendeu quando revelou ter sido torcedor do time paulista na infância. "Eu gostava muito do Djalminha, depois do Alex", contou. "Minha família e eu éramos palmeirenses... mas hoje sou profissional", garantiu o jogador, que pretende disputar a Copa Libertadores pela equipe carioca. Seleção O prêmio da Placar, inspirado na Bola de Ouro da revista francesa France Football, é concedido aos jogadores mais regulares do Campeonato Brasileiro por meio de notas dadas por jornalistas da revista, em todas as partidas da competição. Além dos 11 melhores do Nacional, foram premiados os atacantes Dodô, do Botafogo, com a Chuteira de Ouro, como artilheiro do ano (34 gols), e o atacante Josiel, do Paraná, como goleador do Brasileiro (20 gols). Hernanes e Richarlyson, a dupla revelação do São Paulo, vibraram com o troféu. "Nunca quisemos substituir o Josué e o Mineiro, que marcaram época. O importante é que tivemos nossa chance e soubemos aproveitá-la", disse Richarlyson. O zagueiro Thiago Silva (Fluminense), os laterais Leonardo Moura (Flamengo) e Kléber (Santos), o meia Valdivia (Palmeiras) e os atacantes Acosta (Náutico) e Leandro Amaral (Vasco) completaram a seleção.