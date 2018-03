Thiago Neves nega critica a Renato Gaúcho por ser substituído

O meia Thiago Neves, do Fluminense, deixou o campo mostrando irritação depois de ser substituído na partida diante do São Paulo, pela Libertadores. Mais calmo, o jogador negou que sua reação seja um questionamento à atitude do técnico Renato Gaúcho. "Esbravejei porque não queria sair do jogo. Em momento algum eu direcionei a minha insatisfação para o Renato", diz o meia, que reconhece que errou ao não ter cumprimentado Conca. Conca, o substituto de Thiago Neves, foi o melhor do time na partida, que terminou com derrota por 1 a 0. Apesar do resultado, o jogador mostrou otimismo para o jogo de volta, no Maracanã, na próxima quarta-feira. "O placar não foi de todo ruim para a gente. Temos total condição de reverter essa situação no Maracanã. Queria lembrar que, em casa, ainda não perdemos e nem sofremos gol na Libertadores", disse.